Київська міська організація партії «Слуга народу» в неділю, 20 вересня провела з’їзд і висунула своїх кандидатів до Київської міської ради і на міського голову. Партійний захід пройшов на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка всупереч статуту навчального закладу.

«Сьогодні побачив, як партія “Слуга народу” вирішила втягнути мою альма-матер КНУ ім. Т.Шевченка в передвиборчу агітацію. Зокрема, вони розмістили свій з'їзд на задньому дворі червоного корпусу. Партії - 2,5 роки. Моєму університету – 186. Не буду ідеалізувати КНУ, але це був центр видатних умів – Винниченко, Бердяєв, Неволін, Кістяківський тощо», – написав у Facebook засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов.

У свою чергу, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва зауважила, що проведення політичних заходів прямо суперечить статуту університету й зацитувала відповідний фрагмент.

«Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів і релігійних об'єднань в університеті не допускається», – процитувала ДанилюК-Ярмолаєва текст зі статуту.

Як зазначає видання «Цензор.НЕТ», 16 вересня виконувач обов’язків міністра освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що політична агітація у стінах вишів є неприпустимою. Він звернувся до обласних державних адміністрацій і закладів вищої та професійно-технічної освіти з листом про заборону політичної агітації в стінах освітніх закладів.

«Одним із принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Прошу взяти до уваги інформацію про недопущення неправомірного використання приміщень навчальних закладів для ведення політичної агітації», – йшлося в листі Шкарлета.

В неділю, 20 вересня, Київська міська організація партії «Слуга народу» висунула своїх кандидатів на місцевих виборах до Київської міської ради, а також – на мера Києва. Список партії до Київради очолила дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Євгенія, а кандидаткою на посаду мера Києва стала Ірина Верещук.