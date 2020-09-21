Керівництво КНУ вважає, що захід «Слуги народу» на території університету не чинному законодавству

20 вересня київський осередок партії «Слуга народу» провів свій захід на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка після того, як з відповідним проханням до закладу звернувся Офіс президента України. Про це йдеться в офіційній відповіді адміністрації КНУ ім. Шевченка на журналістський запит інформує «Громадське».

В університеті розповіли, що 20 вересня президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом університету «важливі питання розвитку вищої освіти й науки в Україні та в університеті зокрема».

«Президент також взяв участь у презентації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року Київською міською організацією партії «Слуга народу», яке було організовано на території КНУ імені Тараса Шевченка за зверненням Офісу президента України до керівництва університету», – йдеться у відповіді КНУ на запит журналістів.

Керівництво КНУ наголосило, що захід відбувся на частині відкритої території КНУ у вихідний день, коли навчання не було. Не брали участь у заході ні студенти, ні викладачі.

«При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю», – додали в адміністрації університету.

У відповіді на запит стверджується, що такий формат не є політичною рекламою чи агітацією і не суперечить чинному законодавству.

Як інформував ZAXID.NET, 20 вересня Київська міська організація партії «Слуга народу» провела з’їзд і висунула своїх кандидатів до Київської міської ради і на міського голову. Партійний захід пройшов на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На заході також були присутні президент Володимир Зеленський та голова політсили Олександр Корнієнко.

За результатами з’їзду список партії до Київради очолила дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Євгенія, а кандидаткою на посаду мера Києва стала Ірина Верещук.

Після проведення зібрання студпарлмент університету та низка активістів заявили, що політики порушили закон про освіту, який забороняє партіям і кандидатам проводити свою діяльність на території навчальних закладів. Наступного дня, 21 вересня, студенти провели акцію протесту, де вимагали провести розслідування щодо цього заходу.

Водночас, у «Слузі народу» запевнили, що під час з’їзду на території КНУ ім. Шевченка не порушували освітнього та виборчого законодавства оскільки з’їзд відбувся у вихідний за відсутності викладачів і студентів.