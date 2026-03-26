Червоним позначена частина дороги, яка підпадає під реконструкцію

Служба відновлення у Львівській області планує реконструкцію дороги від Рясне-Руського до Бірок. Відповідні містобудівні умови та обмеження на ці роботи представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у четвер, 26 березня.

Йдеться про частину дороги Т 1416, що є частиною Північної об’їзної Львова, загальною протяжністю понад 5 км. Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Служби відновлення, наразі розробляється проєктна документація на реконструкцію відповідної дороги. В межах цього проєкту перебудують наявну дорогу до параметрів І-Б категорії.

«Буде по дві смуги руху в кожному напрямку з освітленням на всій протяжності дороги. Крім цього, збудуємо велосипедну доріжку. Цю дорогу заплановано зʼєднати із майбутнім автошляхом – Північний обхід Львова», – повідомили ZAXID.NET у Службі відновлення.

Блакитним кольором позначена ділянка дороги, яка підпадає під реконстркуцію

Нагадаємо, для будівництва Північної об’їзної Львова викупили вже всі ділянки, однак працівники Держгеокадастру незаконно передали під приватизацію 1,9 га землі в Бірках у межах майбутньої дороги. Зараз цю справу розслідує ДБР.

Наразі реалізація проєкту будівництва Північної об’їзної Львова призупинений через війну.