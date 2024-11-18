Скористатися застосунком від Держслужби зайнятості зможуть і українці за кордоном

В Україні запустили мобільний застосунок для Державної служби зайнятості, який допоможе українцям знайти роботу чи отримати ваучер на навчання. Завдяки застосунку планують зменшити навантаження на центри зайнятості та сприяти комплексній цифровізації державних послуг. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України в понеділок, 18 листопада.

Застосунок для пошукачів роботи розробили за підтримки Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини. Додаток доступний в App Store та Google Play.

«Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії», – ідеться в повідомленні.

У застосунку також є можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості. Крім цього, мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги. Скористатися застосунком зможуть і українці за кордоном.

У Мінекономіки зауважують, що наразі функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. На наступному етапі реалізації цієї ініціативи планують розробити функціонал і для роботодавців.

Додамо, у 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги для 665 тис. українців, а цьогоріч вже 548 тис. людей скористалися сервісами служби.

За інформацією Міністерства економіки, в усіх галузях в Україні фіксують дефіцит робітників – ринку праці станом на листопад 2024 року потрібно 4,5 млн додаткових працівників. При цьому близько восьми млн українців наразі економічно неактивні.