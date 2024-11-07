В усіх галузях в Україні фіксують дефіцит робітників, однак при цьому близько 8 млн українців економічно неактивні. Про це 7 листопада заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає «Укрінформ».

Міністерство економіки провело дослідження, яке показало, що українському ринку праці станом на листопад 2024 року потрібно 4,5 млн додаткових працівників. Попри це, близько 8 млн українців економічно неактивні.

«В Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки», – розповіла Бережна.

Тому уряд, громадський сектор та міжнародні партнери розробили програми для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці. Та за словами заступниці міністра економіки, це крапля в морі, враховуючи глобальний дефіцит кадрів.

«Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці», – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україна розпочала підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Це важливий крок до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників.

31 жовтня Світовий банк виділив 593 млн доларів на розвиток українського бізнесу, що допоможе створити та зберегти 40 тис. робочих місць

Тоді як 4 листопада програма USAID виділила 1,8 млн доларів на підтримку працевлаштування українців.