Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускає ініціативу на 1,8 млн доларів для підтримки навчання та працевлаштування українців. Про це 4 листопада повідомило Міністерство економіки України.

Відомо, що ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку.

«USAID прагне сприяти економічному розвитку України через інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу», – йдеться у повідомленні.

Директор Місії USAID в Україні Джулі Конен розповіла, що особливу увагу будуть приділяти молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Також підтримка передбачена для жінок, які хочуть здобути навички у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

Мінекономіки з посиланням на дані Gradus Research зазначає, що 88% українців готові змінити професію, зокрема, 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки.

Програма триватиме з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року і буде зосереджена на підготовці фахівців для критично важливих галузей відновлення країни, серед яких будівництво та логістика.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка»: що відомо

Програма реалізується з жовтня 2018 року. Вона сприяє розвитку потужної, різноманітної та відкритої української економіки. У рамках ініціатив підтримують українські малі та середні підприємства, щоб вони стали більш конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках.

Програма «Конкурентоспроможна економіка» зосереджується на:

зміцненні сприятливого середовища для бізнесу,

підтримці нових та інноваційних галузей промисловості та фірм,

розширенні доступу до фінансування та інвестицій,

сприянні експорту та торгівлі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україна розпочала підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Це важливий крок до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників.