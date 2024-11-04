Програма USAID виділила 1,8 млн доларів на підтримку працевлаштування українців
USAID сприяє економічному розвитку України через інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускає ініціативу на 1,8 млн доларів для підтримки навчання та працевлаштування українців. Про це 4 листопада повідомило Міністерство економіки України.
Відомо, що ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку.
«USAID прагне сприяти економічному розвитку України через інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу», – йдеться у повідомленні.
Директор Місії USAID в Україні Джулі Конен розповіла, що особливу увагу будуть приділяти молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Також підтримка передбачена для жінок, які хочуть здобути навички у професіях, де традиційно переважали чоловіки.
Мінекономіки з посиланням на дані Gradus Research зазначає, що 88% українців готові змінити професію, зокрема, 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки.
Програма триватиме з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року і буде зосереджена на підготовці фахівців для критично важливих галузей відновлення країни, серед яких будівництво та логістика.
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка»: що відомо
Програма реалізується з жовтня 2018 року. Вона сприяє розвитку потужної, різноманітної та відкритої української економіки. У рамках ініціатив підтримують українські малі та середні підприємства, щоб вони стали більш конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках.
Програма «Конкурентоспроможна економіка» зосереджується на:
- зміцненні сприятливого середовища для бізнесу,
- підтримці нових та інноваційних галузей промисловості та фірм,
- розширенні доступу до фінансування та інвестицій,
- сприянні експорту та торгівлі.
Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україна розпочала підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Це важливий крок до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників.