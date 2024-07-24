Фільм-катастрофа «Смерчі» від студії Universal заробив в Америці 80,5 млн доларів за перший вікенд, що перевершило навіть найсміливіші очікування, повідомляє Kinowar.

Такий старт став найуспішнішим серед усіх фільмів цього жанру, обійшовши результат попереднього рекордсмена – стрічки «Післязавтра» (68,7 млн за перші вихідні). Загалом у міжнародному прокаті «Смерчі» зібрали на старті 123,2 млн доларів.

Нагадаємо, що «Смерчі» є ремейком гітової картини «Смерч» 1996 року випуску. Сюжет розповідає про метеорологів-екстремалів, які ганяються за торнадо в Оклахомі з метою дослідити і навчитися протидіяти цьому катаклізму, котрий руйнує помешкання і забирає життя.

У старому фільмі грали Гелен Гант і Білл Пекстон. У новій версії головні ролі виконали Дейзі Едгар-Джонс і Ґлен Пауелл.