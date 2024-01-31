Вимагання общака організували засуджені за вбивство та розбій

Львівські поліцейські повідомили підозру «смотрящому» в Дрогобицькій виправній колонії, який вимагав гроші з інших ув’язнених. Він та його довірена особа вимагали так звані «вхідні» з кожного засудженого, у випадку відмови погрожували фізичним покаранням.

33-річний «смотрящий» засуджений до дев’яти років за розбій і відбуває покарання в Дрогобицькій виправній колонії № 40.

«Маючи вплив у злочинному середовищі як у місцях позбавлення волі, та і на волі, отримав статус так званого “смотрящого” та організував процес вимагання коштів з ув’язнених. Отримані в такий спосіб гроші йшли на поповнення “злодійського общака”, за розподіл якого відповідав кримінальник», – повідомили 31 січня у депаратменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Смотрящому» допомагав засуджений на 20 років за вбивство. Вони вимагали так звані «вхідні» з нових ув’язнених і обіцяли їм за це «сприятливі умови». Якщо їм відмовляли сплачувати гроші, погрожували фізичним переслідуванням, допоки їхні вимоги не будуть виконані.

Списки боржників і внесків (фото поліції)

«Смотрящому» оголосили підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу. Його «довіреній особі» інкримінують ч. 4 ст. 189 ККУ. За новий епізод злочину в’язням загрожує до 12 років позбавлення волі. Під час обшуків у них вилучили записники з бухгалтерією та списками боржників, наркотики та мобільні телефони.