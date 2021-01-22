У понеділок на Львівщину повернуться сильні снігопади та хуртовини
У більшості західних областей за день має випасти 10-20 см снігу
Синоптики попередили про погіршення погодних умов 25 січня на території Львівщини. Очікується, що через сильні снігопади та вітер деякі населені пункти області можуть залишитися без електропостачання, а окремі ділянки доріг області будуть непроїзними.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, 25 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозують сильний сніг, хуртовини, ожеледицю на дорогах, місцями – снігові замети (І рівень небезпечності).
У деяких західних областях за день випаде 5-10 см снігу, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см. Температура повітря вдень опуститься до 2-4 градусів вище нуля, а вночі прогнозують невеликий мороз. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Згідно з прогнозом синоптиків, у західних областях сніжитиме ще наступні два дні, 26-27 січня, проте вже менш інтенсивно. Температура повітря впродовж дня коливатиметься між 1 та 4 градусами морозу. Вітер західний, 7-12 м/с.
Додамо, що через потепління на вихідних, 23-24 січня, у високогір’ї Карпат у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікується значна сніголавинна небезпека.