У наступні дні також прогнозують снігопади, але менш інтенсивні

Синоптики попередили про погіршення погодних умов 25 січня на території Львівщини. Очікується, що через сильні снігопади та вітер деякі населені пункти області можуть залишитися без електропостачання, а окремі ділянки доріг області будуть непроїзними.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 25 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозують сильний сніг, хуртовини, ожеледицю на дорогах, місцями – снігові замети (І рівень небезпечності).

У деяких західних областях за день випаде 5-10 см снігу, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см. Температура повітря вдень опуститься до 2-4 градусів вище нуля, а вночі прогнозують невеликий мороз. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом синоптиків, у західних областях сніжитиме ще наступні два дні, 26-27 січня, проте вже менш інтенсивно. Температура повітря впродовж дня коливатиметься між 1 та 4 градусами морозу. Вітер західний, 7-12 м/с.

Додамо, що через потепління на вихідних, 23-24 січня, у високогір’ї Карпат у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікується значна сніголавинна небезпека.