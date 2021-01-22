Наслідки сходження лавини у Карпатах, січень 2019 року

У найближчі дні через відлигу, до якої призведе потепління і дощі, в Карпатах існує серйозна небезпека сходження снігових лавин, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«23 січня у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – сказано у повідомленні рятувальників.

За їхніми словами, в горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

За прогнозом Українського гідрометцентру, на вихідних в Україні очікується тепла погода, а в деяких регіонах пройдуть дощі.

Так, у суботу, 23 січня, у більшості областей України без опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті вночі пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, у західних і південних областях 7-12°. Також в суботу в Україні буде вітряно, швидкість вітру коливатиметься від 7 до 12 м/с.

У неділю, 24 січня, вночі по всій Україні, крім Закарпаття, без суттєвих опадів, а вдень майже по всій Україні, крім сходу, пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Карпатах 24 січня очікується значний дощ і мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, сказано в прогнозі синоптиків, який процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».