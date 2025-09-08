Собака в українській мові – чоловічого роду

Коли ми говоримо про домашніх улюбленців, часто називаємо кудланів собачкою чи песиком. Якого роду це слово в українській мові, зʼясуємо з мовознавцями.

Як пишуть на сторінці «СловОпис», в українській мові, на відміну від російської, собака – чоловічого роду. «Так само, як і біль, який може виникати в глибині душі, коли ви будете чути неправильне вживання цього роду», – пишуть мовознавці.

Також, як зазначають на сторінці, правильно казати не «любимець», а саме «улюбленець».

