У неділю, 12 лютого, у Львівській області електроенергію не вимикатимуть. Про це повідомляє ПрАТ «Львівобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило достатні для споживачів області ліміти потужності. У разі непередбачуваних змін у «Львівобленерго» обіцяють повідомити додатково. Про відключення електропостачання можна дізнатися через чат-боти «Львівобленерго» у вайбері і телеграм, а також на сайті компанії у розділі «Чому немає світла?».

У НЕК «Укренерго» повідомляють, що 11 лютого росіяни атакували дронами об’єкти енергетичної інфраструктури у південному і південно-східному регіонах. Ситуація в енергосистемі України складна, але контрольована.