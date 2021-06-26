Матчі плей-офф розпочне Уельс який зустрінеться з Данією

У суботу, 26 червня, на футбольному чемпіонаті Європи розпочинається стадія 1/8 фіналу. Першими в боротьбу вступають Уельс і Данія, які зустрінуться о 19:00 (за Києвом) на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі.

Крім того, 26 червня о 22:00 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні Італія зіграє проти Австрії.

У неділю, 27 червня, у Будапешті о 19:00 Нідерланди зустрінуться з Чехією, а вже о 22:00 на стадіоні в Севільї Бельгія протистоятиме Португалії.

У понеділок, 28 червня, Хорватія та Іспанія проведуть матч у Копенгагені (початок о 19:00), а о 22:00 Франція спробує переграти Швейцарію.

29 червня, у вівторок, о 19:00 збірна Англії прийматиме збірну Німеччини у Лондон.

Завершуватиме розіграші 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України грою проти Швеції. Матч розпочнеться в Глазго о 22:00. Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на кращого в парі Англія - ​​Німеччина. Чвертьфінал зіграють в Римі.

Нагадаємо, що українці вийшли в плей-офф Євро-2020, посівши третє місце в групі та опинившись серед чотирьох кращих збірних на третій позиції.