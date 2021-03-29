Окремі вулиці у Львові, Винниках, Бірках та Рудному будуть без електропостачання

У понеділок, 29 березня, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Через це впродовж дня окремі вулиці у Львові, Винниках, Бірках та Рудному будуть без світла. Електропостачання планують відновити о 17:00.

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

У Галицькому районі: вул. Вітовського, 18-36, 35-41; вул. Зарицьких, 28-44, 21-39; вул. Грецька – всі; вул. Болгарська – всі;

У Шевченківському районі: вул. Студинського, 6, 12, 18;

У Личаківському районі: вул. Ялівець – всі; вул. Личаківська, 168-212; вул. Винниківська – всі; вул. Букова – всі. Також із 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники, яке належить до Личаківського раойну, будуть: вул. Спортова – всі; вул. Ломоносова – всі; вул. Шашкевича – всі; вул. Шевченка, 20-60.

Із 9:00 до 17:00 без електроенергії у смт Бірки будуть: вул. Івана Франка, 1-24; вул. Козацька, 1; вул. Світла, 2; вул. Івасюка, 76; вул. Янівська, 1-19; вул. Брюховицька, 1-5.

Також із 9:00 до 17:00 без світла у Рудному, що належить до Залізничного району Львова, будуть: вул. Грушевського, 94, 96; вул. Виїзна – всі; вул. Піскова – всі; вул. Галицька, 1-51, 2-40; вул. Івасюка, 7; вул. Лисенка, 6а, 8; вул. Шевченка, 23, 53-77, 96, 104; вул. Купера – всі; вул. Мазепи – всі; вул. Сірка – всі; вул. Вербицького – всі.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у Telegram та Viber.