Сьогодні, 4 червня, Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня.

Дата дня вшанування була вибрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії, який заснувала Генеральна асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, пише УНІАН.

Внаслідок російської агресії на сході України загинули понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні отримали поранення, повідомив напередодні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Війна Росії проти України розпочалася в другій половині лютого 2014 року, коли російські силовики без розпізнавальних знаків почали захоплювати будівлі органів влади у Криму. Пізніше проросійські бойовики почали захоплювати території в Донецькій і Луганській областях. У відповідь на це у квітні 2014 року Україна почала антитерористичну операцію, яку пізніше перейменували на операцію Об’єднаних сил. За час цього збройного конфлікту загинули понад 13 тис. людей, в тому числі – кілька тисяч українських військових. Багато людей зникли безвісти або потрапили в полон до окупантів.