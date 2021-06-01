Під час експерименту поліції 9 з 10 дітей довірились незнайомцям на вулиці
Правоохоронці у цивільному одязі під різними приводами пропонували дітям піти з ними
Під час соціального експерименту патрульної поліції в Івано-Франківську 9 з 10 дітей довірились незнайомцям і погодились піти з ними. Про це 1 червня повідомили у прес-служби поліції.
Експеримент був проведений до Міжнародного дня захисту дітей. З дозволу батьків правоохоронці у цивільному одязі підійшли до 10 дітей різного віку та під різними приводами запропонували піти з ними.
В результаті 9 дітей без жодних вагань пішли з незнайомцем.
З огляду на це поліція наводить декілька порад, які варто нагадати дитині:
- ніколи й нікуди не ходити з незнайомими людьми;
- не заходити в під’їзд і ліфт з незнайомцем;
- не повідомляти незнайомцям, коли батьки ідуть на роботу та повертаються, планують відпустку, скільки й де тримають грошей;
- не дозволяти торкатися до себе незнайомим людям;
- обов’язково розповісти батькам про незнайомців, які поводяться підозріло, запам’ятати, як виглядають деталі одягу цих незнайомців;
- в жодному разі не можна сідати в машину.
Нагадаємо, що 1 червня, в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.
20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про права дитини, яка вважається світовою конституцією для дітей. Україна ратифікувала конвенцію 27 вересня 1991 року, й відтоді цей документ є частиною національного законодавства.