На Сокальщині сорочки традиційно вишивали чорними нитками

25 березня міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький підписав наказ про включення сокальської вишитої сорочки до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Про це в середу, 26 березня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На Сокальщині традиційно вишивали сорочки чорними нитками з хрестиковими галузками і геометричною композицією. Ця вишивка стала 10-м елементом нематеріальної культурної спадщини зі Львівщини, включеним в Національний перелік.

Раніше до переліку увійшли:

До нематеріальної культурної спадщини належать усна народна творчість, народні традиції, звичаї, свята, обряди, народна виконавська майстерність, традиційні ремесла, знання, навички та світогляд українського народу, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини.