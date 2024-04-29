Старокостянтинівський районний суд виніс вирок Віталію С. за вчинення домашнього насильства й крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловіка всьоме судили за психологічні знущання над цивільною дружиною, а також за привласнення майна сусідки. Обвинуваченому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 25 квітня, із липня по жовтень 2023 року суд шість разів притягав місцевого жителя до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Обвинувачений ображав співмешканку нецензурною лайкою та погрожував їй фізичною розправою, за що його неодноразово штрафували й зобов’язали пройти програму для кривдників. Однак Віталій С. ігнорував ці вимоги й продовжував вчиняти психологічний тиск на жінку.

У січні 2023 року обвинувений почав служити навідником у гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Навіть коли він мав час і змогу пройти програму для кривдників, він цього не зробив. Крім того, 2 січня 2024 року військовослужбовець вкрав у сусідки автоматичний тонометр вартістю 663 грн.

Психолог Центру надання соціальних послуг Староостропільської громади повідомив у суді, що цивільна дружина обвинуваченого тривалий час перебуває у психотравмуючій ситуації, пов’язаній із домашнім насильством.

«Внаслідок пережитих подій та інтенсивного впливу на психіку у постраждалої відбулись негативні психоемоційні зміни, що призвели до формування емоційної залежності від кривдника, невпевненості у собі, неможливості захищати свої права у приватних стосунках, що перешкоджає активному соціальному функціонуванню її як особистості», – розповів спеціаліст.

Обвинувачений визнав, що без поважних причин не проходив програму для кривдників, однак зазначив, що тонометр у сусідки не вкрав, а позичив і згодом повернув.

Суддя Євгеній Андрощук визнав Віталія С. винним за ч.4 ст.185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), ст.126-1 ККУ (домашнє насильство), ст.390-1 ККУ (непроходження програми для кривдників). За сукупністю злочинів обвинуваченому призначили більш суворе покарання, передбачене за крадіжку в умовах воєнного стану, у вигляді 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.