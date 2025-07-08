Обираючи абрикоси, необхідно провести візуальну оцінку плодів

Абрикоси – дуже смачні та корисні фрукти, але іноді обираючи їх на ринку, можна обрати нестиглі плоди. «Здорова їжа поруч» розповідає, на що звертати увагу при виборі абрикосів.

Як обрати смачні абрикоси?

Обираючи абрикоси, необхідно провести візуальну оцінку плодів. Вони повинні бути сухими, яскраво забарвленими та не мати гнилі або хвороб. Стиглий абрикос повинен мати рівний колір без будь-яких плям та точок, допускаються лише червонуваті або жовтуваті ділянки.

Також під час вибору абрикосів потрібно принюхатись – наявність характерного аромату, який відчутний навіть через шкірку, натякатиме на його стиглість.

Поверхні абрикоса повинна бути сухою, без найменших ознак вологи. А при натисканні на шкірку абрикос не повинен деформуватися, а його поверхні повинна мати достатню еластичність.

Окрім цього, уважно огляньте абрикос, адже на ньому не повинно бути тріщин та механічних пошкоджень. Такими ознаками відрізняються перезрілі плоди, які неправильно зберігалися або транспортувалися, а пошкодження скорочують термін зберігання та прискорюють процес гниття.