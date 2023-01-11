Сотні львів’ян у центрі міста заблокували кортеж польського президента Анджея Дуди, який у середу, 11 січня, перебував з візитом у Львові. Містяни прийшли на площу Ринок подякувати Анджею Дуді за допомогу і підтримку, що Польща надає Україні у війні проти Росії. Сотні містян оточили президента і його охорону щільним кільцем, фотографулись із ним і вигували «dziękuję». На певний час кортеж Анджея Дуди зупинився через тисняву навколо і дав час усім охочим зробити фото. Додамо, що польський президент під час візиту до Львова пообіцяв передати Україні танки Leopard. Фото Якуба Шимчука.