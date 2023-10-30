81% опитаних українців не підтримують проведення будь-яких національних виборів – парламентських або президентських – під час війни та вважають, що вони мають відбутися після її завершення, свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології й результати якого опубліковані в понеділок, 30 жовтня.

Водночас 16% підтримують проведення виборів попри війну, а 3% респондентів було важко визначитися з відповіддю.

Як зауважили соціологи, у всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни. Однак незначні розбіжності все-таки є:

на заході 84% опитаних вважають, що вибори мають відбутися після війни, 13% вважають, що вони мають відбутися зараз, 3% не визначилися з відповіддю;

у центрі 82% опитаних вважають, що вибори мають відбутися після війни, 15% вважають, що вони мають відбутися зараз, 3% не визначилися з відповіддю;

на півдні 79% опитаних вважають, що вибори мають відбутися після війни, 18% вважають, що вони мають відбутися зараз, 3% не визначилися з відповіддю;

на сході 74% опитаних вважають, що вибори мають відбутися після війни, 21% вважають, що вони мають відбутися зараз, 5% не визначилися з відповіддю.

Також соціологи провили ще одне дослідження і з’ясували, що у всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування.

Опитування про ставлення українців до проведення виборів під час війни Київський міжнародний інститут соціології провів у період з 30 вересня до 13 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) Соціологи опитали 2007 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім Криму). Опитування проводилося з дорослими громадянами України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Запитання щодо підтримки дистанційного голосування соціологи поставили 1010 респондентам (формальна похибка – 2,4%). Метод опитування – аналогічний.

Нагадаємо, на початку жовтня цього року президент Володимир Зеленський назвав можливим проведення виборів в Україні, попри бойові дії, але після виконання певних умов. Йдеться, зокрема, про забезпечення доступу громадян до голосування та безпеки. Також він додав, що вибори під час війни будуть можливими за умови зміни законодавства.