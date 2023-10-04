Президент України допустив можливість проведення виборів під час війни

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення виборів у нашій державі, попри бойові дії, але після виконання певних умов. Йдеться, зокрема, про забезпечення доступу громадян до голосування та безпеки, сказав він в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24.

За словами глави країни, ситуація з організацією виборів під час війни Росії проти України «складна». Однак, вони можуть відбутися, якщо Верховній Раді вдасться вирішити всі завдання щодо надання доступу українцям до голосування.

Зеленський наголосив, що важливо провести вибори в безпечний для людей спосіб, не наражаючи їх на небезпеку через можливість атак з боку військ РФ.

«У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори», – сказав він.

Зазначимо, що у 2024 році мають відбутися вибори президента України. Перший тур має відбутися 31 березня, другий (у разі призначення) – 21 квітня. Водночас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну зараз діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонено.

Раніше президент України казав, що хотів би провести вибори протягом року, але називав більш широкий список умов і труднощів, які можуть виникнути.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, але секретар РНБО Олексій Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.