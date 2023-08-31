Володимир Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін у разі проведення виборів у 2024 році. Про це український лідер розповів в інтерв’ю португальському виданню RTP, пише Українська служба ВВС.

Глава держави заявив, що під час воєнного стану неможливо провести вибори, але додав, що «готовий внести зміни до законодавства». На запитання журналіста, чи не боїться програти на виборах, президент України відповів: «Я не боюся програти».

«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив президент.

Зеленський відзначив, що вибори повинні пройти на всій території держави. Проголосувати мають також як військові, так і громадяни України закордоном.

«Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави та резюмував, що є ризики атаки виборчих дільниць зі сторони країни-агресора РФ.

Зауважимо, що згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мали відбутись в Україні восени 2023 року, а президентські – у березні 2024 року. Проте законодавство та Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану.

Водночас президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягав на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

На днях сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна», – цитує Грема «Радіо Свобода».

Нині ж, сказав Грем, американці пильно стежать за зброєю та коштами, які передають Україні. І наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори.

У відповідь Зеленський зазначив, що проводити вибори під час воєнного стану, згідно із законодавством, заборонено, але при цьому він не тримається за владу.