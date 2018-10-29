Задля «здорової атмосфери дебатів» Twitter планує видалити кнопку Like

СуспільствоАндрій Стець, 29 жовтня1410

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Задля «здорової атмосфери дебатів» Twitter планує видалити кнопку Like
фото з відкритих джерел
Реакція користувачів на рішення соцмережі щодо даної кнопки виявилася суперечливою

Соціальна мережа Twitter має намір прибрати кнопку Like у вигляді сердечка. За словами засновника платформи Джека Дорсі, цей намір буде реалізовано «найближчим часом».

Також Дорсі заявив, що сам він ніколи не був прихильником такої функції, пише профільний ресурс Mashable.

Як повідомляється, в березні поточного року розробники соцмережі представили функцію закладок, завдяки якій користувачі можуть зберігати твіти, не натискаючи на цю кнопку.

«Потенційне видалення подібних кнопок є частиною зусиль зі створення більш здорової атмосфери для дебатів на платформі», - коментують новину журналісти.

У той же час, реакція користувачів на рішення Дорсі щодо даної кнопки виявилася суперечливою. Дехто з них висловили думку, що подібні кроки не стоять на порядку денному, і соцмережа має куди більш серйозні проблеми, ніж видалення кнопки Like.

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