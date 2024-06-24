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Спагетті з цукіні з куркою та в’яленими помідорами. Рецепт дня0
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Якщо ви хочете зробити свою страву легкою і більш поживною, то замість звичних макаронних виробів приготуйте спагетті з цукіні.
Інгредієнти (на 4 порції):
- куряча грудка – 2 шт.;
- рослинна олія – 30 мл;
- часник – 4 зубчики;
- цукіні – 4 шт.;
- в'ялені помідори – 100 г;
- вершки 15% – 150 мл;
- базилік – 1/2 пучка
- сир – 50 г;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування:
У великій сковороді розігріти рослинну олію. Додати нарізану курячу грудку й підрум'янити з усіх сторін, пише Picante Cooking.
Тонко нарізати на смужки цукіні і додати до підсмаженого м’яса. Потім додати в'ялені помідори, часник та вершки. Посоліть страву до смаку й добре перемішайте.
Тушкувати усе потрібно помішуючи, доки цукіні зм'якнуть та пустять трохи соку, 2-3 хвилини від закипання соусу.
Зняти з вогню, додати половину сиру та базилік. Добре вимішати.
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