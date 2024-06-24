Якщо ви хочете зробити свою страву легкою і більш поживною, то замість звичних макаронних виробів приготуйте спагетті з цукіні.

Інгредієнти (на 4 порції):

куряча грудка – 2 шт.;

рослинна олія – 30 мл;

часник – 4 зубчики;

цукіні – 4 шт.;

в'ялені помідори – 100 г;

вершки 15% – 150 мл;

базилік – 1/2 пучка

сир – 50 г;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

У великій сковороді розігріти рослинну олію. Додати нарізану курячу грудку й підрум'янити з усіх сторін, пише Picante Cooking.

Тонко нарізати на смужки цукіні і додати до підсмаженого м’яса. Потім додати в'ялені помідори, часник та вершки. Посоліть страву до смаку й добре перемішайте.

Тушкувати усе потрібно помішуючи, доки цукіні зм'якнуть та пустять трохи соку, 2-3 хвилини від закипання соусу.

Зняти з вогню, додати половину сиру та базилік. Добре вимішати.