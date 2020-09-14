Львівський реабілітолог відмовився співпрацювати з ФСБ

ФСБ Росії намагалася завербувати 30-річного львівського реабілітолога, який здійснював реабілітацію хворих бійців ЗСУ та добровольців і час від часу їздив на заробітки до Росії. В українця вимагали розвідувальну інформацію про учасників добровольчих батальйонів та військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Однак реабілітолог не погодився на таку співпрацю і розповів про все СБУ.

Як повідомили у понеділок, 14 вересня, в СБУ Львівщини, львівський реабілітолог, який тривалий час займався медичною практикою з реабілітації хворих бійців, які отримали поранення і травми в АТО/ООС, час від часу їздив на заробітки до Росії. Там надавав платні послуги з реабілітації дітей з інвалідністю.

Лікаря намагалися завербувати в Росії для отримання персональних даних українських військових (відео СБУ)

У березні 2020 року він мав намір офіційно працевлаштуватися у Санкт-Петербурзі та звернувся у місцеву міграційну службу. Згодом українця викликали на співбесіду із нібито співробітником міграційної служби, який насправді, як згодом з’ясувалося, був співробітником ФСБ. Він схиляв львів’янина до співпраці зі спецслужбами Росії – вимагав надати персональні дані українських військових та добровольців.

Проте лікар-реабілітолог відмовився від такої співпраці і, повернувшись в Україну, повідомив про все СБУ.

Враховуючи, що чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи України про намір залучити його до конфіденційного співробітництва з спецслужбами РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.