Спортивні події на вихідних у Львові

У Львові лучники борються за путівки на молодіжний чемпіонат континенту

У парку «Погулянка» санкарі на асфальті готуються до Кубка Львова

Через озеро, басейн, спортивні килими та снаряди проляже цей спортивний вікенд. У місті плаватимуть, змагатимуться акробати і гімнасти. А в області атлети наляжуть на весла. Розпланувати ці активні вихідні допоможе наша постійна рубрика.

Стартує вікенд виступами юних гімнасток. У суботу і неділю, 2 та 3 червня, у спорткомплексі «Грація», що на вул. Щирецькій, 36, визначатимуть найвправніших на турнірі «Перлина Львова». Початок о 9:00.

В обидва вихідні буде багато роботи і у тих, хто підкорює стихію води. Басейн СКА на вул. Клепарівській, 39 а прийме другий етап Всеукраїнської ліги плавання. Початок о 10:00.

Водночас у суботу, 2 червня, спортсмени «осідлають» байдарки і каное. На озері Наварія завершиться чемпіонат Львівщини із веслування. Початок о 12:00.

Мірятимуться силами у суботу і акробати. Атлети будуть демонструвати парно-групові вправи на обласній першості у гімнастичному залі Університету фізкультури, що на вул. Дудаєва, 8. Початок о 12:15.