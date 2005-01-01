Спортивні події на вихідних у Львові

СпортМарічка Кулачковська, 1 червня, 17:42 991

Відео до теми

До теми

Через озеро, басейн, спортивні килими та снаряди проляже цей спортивний вікенд. У місті плаватимуть, змагатимуться акробати і гімнасти. А в області атлети наляжуть на весла. Розпланувати ці активні вихідні допоможе наша постійна рубрика.

Стартує вікенд виступами юних гімнасток. У суботу і неділю, 2 та 3 червня, у спорткомплексі «Грація», що на вул. Щирецькій, 36, визначатимуть найвправніших на турнірі «Перлина Львова». Початок о 9:00.

В обидва вихідні буде багато роботи і у тих, хто підкорює стихію води. Басейн СКА на вул. Клепарівській, 39 а прийме другий етап Всеукраїнської ліги плавання. Початок о 10:00.

Водночас у суботу, 2 червня, спортсмени «осідлають» байдарки і каное. На озері Наварія завершиться чемпіонат Львівщини із веслування. Початок о 12:00.

Мірятимуться силами у суботу і акробати. Атлети будуть демонструвати парно-групові вправи на обласній першості у гімнастичному залі Університету фізкультури, що на вул. Дудаєва, 8. Початок о 12:15.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

У парку «Погулянка» санкарі на асфальті готуються до Кубка Львова ZAXID.NET
У Жовкві завершуються всеукраїнські змагання з настільного тенісу серед міні-кадетів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук