Вихованка клубу «Яструб» Анна Турченко

Мукачівка Анна Турченко виборола «золото» чемпіонату Європи з кіокушин карате серед дітей, юніорів та дорослих, який пройшов 2 грудня у Софії. У змаганнях брали участь спортсмени з 12 країн.

Як повідомило видання Mukachevo.net 4 грудня, вихованка місцевого клубу «Яструб» Анна Турченко стала чемпіонкою Європи серед спортсменів, віком 12-13 років і вагою до 60 кг.

«Цю перемогу в першу чергу присвячую пам’яті шихану Дмитру Волинцю. До цього результату я йшла дуже довго, крізь перемоги та поразки. Дякую Сенсею Сергію Матьковскі за велику пророблену роботу зі мною, за підготовку та підтримку», – написала Анна Турченко у Facebook.

У Чемпіонаті Європи з кіокушин карате у розділі «куміте» та «ката» Eastern European Open Championships змагалися спортсмени з 12 країн – Великої Британії, Швейцарії, Болгарії, Польщі, Туреччини, Італії, Вірменії, Ірану, Сербії, Греції, Румунії та України.