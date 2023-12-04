Пауерліфтерка Наталія Мага у Коломиї встановила рекорд України

Закарпатські пауерліфтери Наталія Мага і Богдан Міговк візьмуть участь у чемпіонатах Європи та світу 2024 року серед дорослих. Право змагатися на міжнародних змаганнях спортсмени вибороли під час Кубка України з класичного пауерліфтингу, що проходив наприкінці листопада у Коломиї.

Як повідомив ZAXID.NET голова Закарпатської федерації пауерліфтингу Андрій Федорішко 4 грудня, на змаганнях Кубка України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків і жінок медалі здобули троє закарпатських атлетів.

«Студентка-магістрантка факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ Наталія Мага перемогла серед жінок у ваговій категорії до 57 кг з сумою триборства 401 кг. У ваговій категорії до 47 кг 5-курсниця медичного факультету УжНУ Богдана Семенова з сумою триборства 260 кг стала срібною призеркою Кубка України. У змаганнях серед чоловіків срібним призером у категорії до 120 кг став Богдан Міговк з Хуста, котрий підняв у сумі трьох вправ 810 кг», – розповів Андрій Федорішко.

В абсолютній першості серед спортсменів усіх вагових категорій Наталія Мага і Богдан Міговк стали срібними призерами і візьмуть участь у чемпіонатах Європи та світу серед дорослих, які пройдуть у 2024 році у Хорватії та Литві.

Додамо, що пауерліфтерка Наталія Мага у Коломиї встановила рекорд України у присіданні серед дорослих – 161 кг. За підсумками спортивного сезону 22-річна ужгородка виборола 18 нагород всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань.