Коледж культури й мистецтв на вулиці Міцкевича, 1 у Самборі

Самбірський фаховий коледж культури й мистецтв у середу, 6 листопада, уклав угоду з ТОВ «Неопалима купина» на капітальний ремонт спортивного залу та встановлення спортивного майданчика, де можуть займатися люди з інвалідністю. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 7,9 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Завершити ремонт спортзалу та встановити спортмайданчик планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічним завданням, планують утеплити фасад, облицювати стелю спортзалу сухою штукатуркою, утеплити горище, поштукатурити та пофарбувати стіни, змурувати внутрішню стіну з газобетонних блоків. Також підрядник має змонтувати систему вентиляції, відремонтувати підлогу, замінити вікна і двері, встановити ґрати, відремонтувати туалет та душ, встановити нову сантехніку та відремонтувати роздягалку. Крім цього, відремонтують каналізацію.

Під час встановлення спортивного майданчика підрядник облаштує водостоки, прокладе бетонну основу та тактильну плитку, проведе освітлення. На майданчику встановлять спортивні бруси. Гарантійний термін робіт становить десять років.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало ТОВ «Неопалима купина» з Судової Вишні. Згідно з аналітичним порталом YouControl, компанія працює з 1995 року й спеціалізується на електромонтажних роботах. Керівницею ТОВ «Неопалима купина» є Ольга Лукавецька, а власником – Віталій Галинський з Дрогобича.

Зазначимо, що 2023 року компанія підписала угоду на ремонт Львівського палацу мистецтв за майже 10 млн грн. Сайт «Наші гроші» розповідав, що частину будматеріалів «Неопалима купина» купувала за завищеними цінами.

Додамо, що Самбірський фаховий коледж культури й мистецтв розташований у трьох корпусах комплексу пам’ятки архітектури XVІІІ століття. Йдеться про монастир бернардинів, костел Святого Станіслава та колегію єзуїтів.