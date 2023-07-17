Львівський палац мистецтв відремонтують до кінця 2024 року

Львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією «Неопалима купина» на капітальний ремонт частини будівлі за адресою Коперника, 17. Загальна вартість ремонту становить 9 733 224 грн. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що «Неопалима купина» має відремонтувати будівлю до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, планують відреставрувати концертний зал та встановити там 230 нових крісел, відреставрувати конференц-зал. Крім цього, встановлять нове акустичне обладнання, проектори, два мультимедійні екрани тощо.

Концерний зал палацу мистецтв (Фото з сайту Львівського конференц-бюро)

Переможцем тендерних торгів стало товариство «Неопалима купина», яке зареєстроване у Яворівському районі на Львівщині. Згідно із даними аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована понад 28 років тому й спеціалізується на будівельних роботах. Керівником «Неопалимої купини» є Роман Хайнус.

Зазначимо, що ТОВ «Неопалима купина» також виграло тендери на ремонт Підбузького геріатричного пансіонату за майже 12 млн грн, Трускавецької міської лікарні за майже 5 млн грн, збудує ЦНАП у Судовій Вишні вартістю понад 22 млн грн. За інформацією YouControl, компанія з початку 2023 року виграла тендерів на 78 961 535 грн.

Нагадаємо, що Львівський палац мистецтв – це чотириповерхова будівля у центрі Львова на вулиці Коперника, 17, яку звели у 1987 році. Загальна площа приміщення становить 8,7 тис. м².