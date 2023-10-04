Віктора Януковича та ще дев’ятьох представників йог орежиму судитимуть за розстріли учасників Революції гідності

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів мітингувальників під час Революції гідності 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт вже направлено до суду, повідомило ДБР у середу, 4 жовтня.

У вчиненні цих злочинів правоохоронці обвинувачують членів злочинної групи – колишніх високопосадовців:

екс-президента України Віктора Януковича;

екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка;

екс-заступника Міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка;

екс-голови СБУ Олександра Якименка;

колишнього першого заступника Голови СБУ – колишнього керівника Антитерористичного центру Володимира Тоцького;

екс-міністра оборони Павла Лебедєва;

колишнього начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка;

колишнього виконувача обов’язків начальника ГУМВС України в Києві Валерія Коряка;

колишнього заступника начальника ГУМВС України – начальника міліції громадської безпеки Петра Федчука;

екс-командира ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в Києві Сергія Косюка.

«Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом “антитерористичної операції”, а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав», – наголосили в ДБР.

Там зазначили, що такі дії колишнього Президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 людей та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, тому досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчий суддя обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів. Колишнього президента та колишніх керівників силового блоку обвинувачують у організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Під час досудового розслідування слідчі також встановили, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у російських збройних силах, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ.

«Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, якій давали присягу», – наголосили в ДБР.

Там додали, що, зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується в окупованих Криму й Севастополі, їх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними силами України. Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.