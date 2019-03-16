Справу проросійської екс-журналістки Олени Бойко передадуть до суду

Олена Бойко під час обрання їй міри запобіжного заходу

Слідчі УСБУ у Львівській області завершили досудове розслідування у справі щодо колишньої львівської журналістки Олени Бойко, відомої своїми проросійськими поглядами. Незабаром правоохоронці скерують обвинувачення щодо жінки до суду. Про це 15 березня повідомила прес-служба УСБУ у Львівській області.

«Починаючи з 2014 року агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, вона у ЗМІ постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України», – йдеться у повідомленні прес-служби УСБУ у Львівській області.

Відтак Олену Бойко звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Стаття передбачає обмеження волі на термін від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Кримінальне провадження передали до обласної прокуратури.

Як неодноразово повідомляв ZAXID.NET, Олена Бойко також відома регулярною участю у прокремлівських програмах на російському телебаченні, в яких критикує українську владу і з ненавистю говорить про саму Україну. Російські ЗМІ називають її «відомим критиком політики президента України Петра Порошенка», хоча до своєї втечі зі Львова вона відзначалася радше провокативною, аніж журналістською діяльністю (детальніше див. статтю «Львівське підпілля. Провокатори на службі диверсантів»).

Нагадаємо, 13 грудня Преображенський суд Москви вирішив депортувати Олену Бойко з Росії через порушення міграційного законодавства, а 16 січня її таки депортували. Російсько-український кордон вона перетнула у пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині.

Після цього Олену Бойко відправили до Львова, де її й арештували терміном на 60 діб.