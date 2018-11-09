Справу Стерненка забрали з Одеси через підозри у зв'язках між нападниками і поліцією

Справу щодо останнього нападу на колишнього лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка будуть вести правоохоронці з Києва. Про це 9 листопада повідомляє ТСН із посиланням на генпрокурора Юрія Луценка.

Генпрокурор заявив, що справу Стерненка забрали в одеських правоохоронців через підозри у певних корумпованих та особистих зв'язках між нападниками і окремими правоохоронцями. Справу передали центральному апарату слідства Служби безпеки України. Луценко додав, що він впевнений у тому, що нападники на Стерненка будуть покарані, а щодо замовників, то «треба ще працювати».

Варто нагадати, що 24 травня в Одесі двоє невідомих напали на колишнього лідера одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка у дворі його будинку. Стерненко розповів, що він чинив опір, внаслідок чого один з нападників був важко поранений. Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть чоловіка. Активіста госпіталізували. Пізніше поліція затримала другого учасника замаху та встановила особу загиблого. Нещодавно активіст розповів, що 27 жовтня він зафіксував факт стеження за ним зі сторони Олександра Подобєдова - людини, яка, за словами Стерненка, була співорганізатором останнього замаху на активіста.