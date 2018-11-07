В Одесі поліція розслідує стеження за активістом Стерненком

Одеська поліція розпочала розслідування за фактом стеження за головою громадської організації «Небайдужі» і екс-лідером одеського «Правого сектора» Сергієм Стерненком. Про це 7 листопада повідомляє «УНІАН» з посиланням на радника начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка.

«За фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненка до поліції про незаконне стеження за ним і тим самим порушенням недоторканності його приватного життя, розпочато слідство», - заявив Форостяк.

Сам активіст розповів, що 27 жовтня він зафіксував факт стеження за ним зі сторони Олександра Подобєдова - людини, яка, за словами Стерненка, була співорганізатором останнього замаху на активіста. Варто нагадати, що 24 травня в Одесі двоє невідомих вчинили напад на колишнього лідера одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка у дворі його будинку. Стерненко розповів, що він чинив опір, внаслідок чого один з нападників був важко поранений. Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть чоловіка. Активіста госпіталізували. Пізніше поліція затримала другого учасника замаху та встановила особу загиблого.