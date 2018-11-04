Суд заарештував чотирьох підозрюваних у замаху на координатора С14

Суд відправив під арешт чотирьох підозрюваних у замаху на координатора праворадикальної організації «С14» Сергія Мазура. Про це сам активіст 3 листопада повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одного з підозрюваних відправили в СІЗО під заставу в розмірі 145 тис. грн. Мазур стверджує, що цей чоловік продав гранату, яку кинули у вікно його квартири. Активіст зазначив, що запобіжний захід п’ятому затриманому в справі обиратимуть 5 листопада.

Нагадаємо, що 3 листопада поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху в квартирі координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура в Борисполі. Серед затриманих фігурантів є раніше судимі за майнові злочини. 10 жовтня уночі у квартиру активіста СІЧ (С14) Сергія Мазура у Борисполі було кинуто вибуховий пристрій. Постраждав батько Сергія, який через поранення втратив чимало крові. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство активіста.