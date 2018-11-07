США анонсували нові санкції проти Росії

Державний департамент США оголосив, що розпочне консультації з Конгресом щодо нових санкцій проти Росії після того, як Москва не дотрималася вимог щодо запобігання використання хімічної зброї. Про це 6 листопада повідомляє New York Times.

Приводом для санкцій називають резонансне отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському місті Солсбері. Перший етап санкцій щодо РФ у справі Скрипаля було розпочато ще в серпні. Далі Держдеп поставив Кремлю умову: другий етап санкцій буде розпочато, якщо РФ не виконає ряд вимог, зокрема припинить використання розробок хімічної та біологічної зброї.

Нагадаємо, що 13 вересня президент США Дональд Трамп підписав акт, який дозволяє вводити санкції за втручання у вибори в США. Санкції можуть включати заморожування активів, обмеження на валютні операції, обмеження доступу до американських фінансових інститутів і заборону громадянам США здійснювати інвестиції в компанії, причетні до втручання у вибори. 20 вересня Трамп підписав указ про посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію проти України.