США розпочали перший етап нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:03520

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22 серпня розпочався перший етап нових сакцій США проти Росії, які ввели через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в британському місті Солсбері.

Санкції, які були анонсовані 8 серпня, не спрямовутимуться проти конкретних компаній, а стосуватимуться повної заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Потенційно на першому етапі під заборону може потрапити також експорт електронного устаткування та газових турбін.

Другий етап санкцій буде розпочато, якщо РФ не виконає ряд вимог, зокрема припинить використання розробок хімічної та біологічної зброї.

Нагадаємо, що 30 червня у британському містечку Еймсбері, яке розташоване неподалік Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було «Новичком». Згодом жінка померла в лікарні.

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