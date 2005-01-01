США дали Україні 120 днів на посилення захисту прав інтелектуальної власності

США вирішили частково призупинити преференції для України у рамках Генералізованої системи преференцій США (GSP) з відтермінуванням рішення на 120 днів, повідомила прес-служба Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

«22 грудня Офіс торговельного представника США оприлюднив заяву президента Дональда Трампа щодо доступу країн, що розвиваються, до GSP. Адміністрація американського президента ухвалила рішення про часткове призупинення преференцій у рамках GSP для України з відтермінуванням рішення на 120 днів», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Офісі торговельного представника США, відтермінувати рішення вирішили «завдяки позитивним діям уряду України у напрямку виправлення ситуації з непрозорою системою виплати роялті правовласникам».

Як відомо, вже тривалий час однією з основних претензій США до України у рамках «Спеціальної доповіді 301» є непрозора діяльність організацій колективного управління майновими правами у сфері авторського і суміжних прав. У рамках реформи системи захисту інтелектуальної власності 20 грудня 2017 року Кабінет міністрів України ухвалив законопроект «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і (або) суміжних прав».

Концепція реформи системи захисту інтелектуальної власності також передбачає ухвалення парламентом законопроектів про географічні зазначення, про торгівельні марки та промислові зразки (захист від так званого «патентного троллінгу») та про напівпровідники.

«Ухвалення законопроектів Верховною Радою зніме велику кількість зауважень Офісу Торговельного представника США в контексті “Спеціальної доповіді 301” та Генералізованої системи преференцій США», – переконаний заступник міністра економічного розвитку Михайло Тітарчук.

Генералізована система преференцій США (GSP) має сприяти економічному зростанню в країнах, що розвиваються, шляхом надання пільгового безмитного режиму ввезення на територію США до 5 тисяч видів товарів із визначених американським урядом країн – бенефіціарів GSP (120 країн і територій, в тому числі Україна). Преференції програми GSP відновлено з 29 липня 2015 року, що дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3,5 тисяч видів українських товарів (промтовари, хімічні речовини та мінерали, будівельні матеріали, феросплави, частини до двигунів, деякі види сільськогосподарської і рибної продукції тощо).

За підрахунками експертів в рамках GSP Україна протягом 2012 — 2016 років щорічно експортувала до США товарів на суму від 26 до 70 млн доларів.