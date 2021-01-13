Державний департамент США повідомив європейські компанії, які причетні до будівництва газопроводу «Північний потік-2», про ризик запровадження нових санкції адміністрацією наразі чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що у Трампа готують останній санкційний пакет проти газопроводу.

«Ми намагаємось проінформувати компанії про ризики та переконати їх відмовитись від цієї справи, допоки не стало занадто пізно», – на умовах анонімності сказало джерело в уряді США.

За його словами, до четверга чи п’ятниці Держдеп опублікує звіт про компанії, які, на його думку, допомагають трубопроводу від Росії до Німеччини. У документі можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроподу та перевіркою проекту.

Ймовірно, під санкціями може опинитись страхова група Zurich Insurance Group.

Джерела агентства вказують, що останні місяці європейські компанії отримували запити від Держдепу щодо своєї ролі у будівництві труби.

Відомо, що адміністрація Трампа виступає проти запуску газопроводу, який позбавить Україну вигідних зборів та посилить вплив Росії на Європу.

Що таке «Північний потік-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

За оцінкою Bloomberg, учасникам проекту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб.

5 грудня було поновлено прокладання труб газопроводу «Північний потік-2». Роботи триватимуть із 5 по 31 грудня. Здійснюватиме їх спеціалізована баржа «Фортуна» під російським прапором. Труби прокладатимуть лише у водах Німеччини у Балтійському морі.