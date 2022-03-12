США працюють над можливостю забезпечення України потужними засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що адміністрація Байдена, відчуває тиск з боку суспільства з вимогою розширення арсеналу зброї для України.

Відповідно, зараз Білий дім працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.

Зокрема, повідомляється про попередні обговорення, які відбувалися напередодні на тлі підготовки поїздки міністра оборони США до Європи, запланованої на наступний тиждень.

Відомо, що Ллойд Остін планує відвідати Брюссель для зустрічей із союзниками по НАТО, а також Словаччину, яка разом із Польщею і Румунією раніше заявила про готовність передати військову допомогу Україні.

При цьому зазначається, що Словаччина має зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.

Від початку війни з Росією Україна потерпає від численних авіаударів. Прохання «закрити небо» над Україною НАТО категорично відкинуло.

8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

У той же час Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

Через кілька днів США заперечили можливість такої угоди. Пізніше вони також відмовились надати Україні свої ЗРК Patriot.