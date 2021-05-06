Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен пообіцяв, що США не укладатимуть жодних домовленостей щодо України без її прямої участі в переговорному процесі. Його слова процитував у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Він (Ентоні Блінкен) сказав дуже важливу річ, що Україна ніколи не повинна сумніватися у США. США ніколи не будуть домовлятися ні з ким щодо України без України», – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що обговорювати Україну без України «можна й потрібно», але домовлятися про неї – ні.

«Домовлятися без нас про нас не можна. Обіцянка цього не робити дуже чітко сьогодні пролунала від держсекретаря», – додав Кулеба.

Під час розмови із Блінкеном глава українського МЗС підкреслив, що агресія РФ зазнає невдачі тільки після того, «коли Москва чітко усвідомить, що колективний Захід сприймає Україну як невід'ємну частину себе».

«Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу – це й буде початок кінця російської агресії проти України», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вночі 6 травня прибув до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України і ще з низкою вітчизняних високопосадовців.