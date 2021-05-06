Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відвела з окупованого Криму лише незначну кількість військових. Про це він заявив 6 травня на брифінгу після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«З тих десятків тисяч людей і техніки ми бачимо наразі лише 3-3,5 тис. військових, які почали відведення і пішли з тимчасово окупованого півострова Крим», – зазначив президент.

Він додав, що через таке повільне відведення, загроза з боку Росії залишається. Водночас Зеленський також заявив, що в зоні проведення ООС зменшилася кількість ворожого снайперського вогню.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив інформацію про те, що Росія відвела лише деяку частину військ, однак значні сили досі розташовані неподалік кордону із Україною. З його слів, США спостерігають за ситуацією.

Нагадаємо, що 22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.

За даними ОБСЄ, до оголошення про відведення військ в окупованому Криму чисельність військовослужбовців Росії на півострові становила 31,5 тис. осіб. Водночас, за даними New York Times, вздовж українського кордону. близько досі залишаються 80 тис. російських військових.