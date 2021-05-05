Лідери G7 підтвердили підтримку суверенітету України і заявили, що продовжать стежити за агресією Росії на сході. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу США.

Зазначаэться, що держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на саміті «Великої сімки» обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані.

За словами Блінкена, лідери G7 підтвердили підтримку суверенітету України.

«Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США і Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу «Північний потік-2». Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн Європи.

В ході робочого візиту до України 5-6 травня він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, для обговорення російської агресії.

Блінкен в інтерв'ю заявив, що в Держдепартаменті США дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.