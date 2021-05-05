Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав світову спільноту тиснути на Росію щоб змусити її виконувати свої міжнародні зобов’язання. Про це Ентоні Блінкен написав у своєму Twitter.

Блінкен закликав світову спільноту консолідуватись, що змусити Москву дотримуватися зобов’язань.

«Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, притягнути Росію до відповідальності за її дії та чинити тиск, аби Москва дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань», – вважає Блінкен.

Речник Держдепу Прайс, зробивши ретвіт допису Блінкена, нагадав, що Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн Європи.

В ході робочого візиту до України 5-6 травня він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, для обговорення російської агресії.

Блінкен в інтерв'ю заявив, що в Держдепартаменті США дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.