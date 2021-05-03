Сполучені Штати закликали до здійснення правосуддя щодо Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які постраждали або загинули внаслідок переслідувань. Про це заявив прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у своєму відеозверненні.

«Дуже легко забути про винятково важливу роль, яку незалежні ЗМІ відіграють, надаючи громадськості інформацію, яка дозволяє суспільству боротися з корупцією, чинити опір порушенням прав людини та робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни», – ідеться у відеозверненні.

Лангенкемп зазначив, що журналісти часто працюють навіть із ризиком для себе, щоби донести інформацію до громадськості.

Чиновник додав, що США засуджують погрози, переслідування та насильство щодо журналістів та працівників ЗМІ.

«Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їхній принцип свободи преси», – наголосив прес-аташе.

Коротко про найрезонансніші вбивства українських журналістів

Георгій Гонгадзе народився в Грузії, у 20 років переїхав до Львова на Батьківщину матері. Брав участь у громадянській війні в Грузії та грузино-абхазькому конфлікті, зняв два документальних фільми. В Україні працював журналістом та ведучим. Зокрема, відомий викриттям української влади при Кучмі.

Він зник 16 вересня 2000 року. Через 2 місяці його тіло з відтятою головою знайшли у лісі під Таращею Київської області. Поховали лише у 2016 році.

За 20 років після вбивства покарали лише виконавців – вирок отримали троє експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 07:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий етер своєї програми. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», однак до грудня 2019 року у слідства не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2020 року глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета: ними виявилися військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ та музикант Андрій Антоненко, лікарка «Охматдиту», волонтерка і дитяча хірургиня Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса», а також військова лікарка Яна Дугарь.

Їх затримання викликало хвилю обурення серед українців, протести через це тривають досі.

20 червня 2019 року помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 46 днів після того, як 4 травня в центрі Черкас його побили невідомі. Тоді журналіста госпіталізували. Правоохоронці розслідують цю справу як «умисне вбивство».

Відразу після смерті поліція гучно заявляла про посилену роботу над розкриттям злочину. Того ж таки 20 червня правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника на Комарова. Однак досі цю справу так і не розкрили.