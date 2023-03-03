Сполучені Штати оголосили про новий пакет оборонної підтримки України загальною вартістю 400 млн доларів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, передає.

Серед іншого, новий пакет допомоги включає:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди;

105-мм артилерійські снаряди;

25-мм боєприпаси;

броньовані мостоукладальні машини;

підривне спорядження.

Глава Держдепу зазначив, що це 33-й пакет військової допомоги Україні з серпня 2021 року.

Нагадаємо, американське видання Politico повідомило, що Євросоюз планує виділити на гаубичні снаряди для України 1 млрд євро. Загалом фонд ЄС вже надав 3,6 млрд євро військової допомоги Україні.

Посилаючись на документ ЄС, видання заявило, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель планує надати додатковий пакет фінансової допомоги, який піде на доставку боєприпасів. Ці кошти хочуть надати в рамках фінансової допомоги від ЄС у розмірі 2 млрд євро на 2023 рік.