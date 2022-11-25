USAID передало Україні понад 1000 електрогенераторів для лікарень та шкіл

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доправило в Україну більш як тисячу електрогенераторів. Про це повідомило посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.

Партію генераторів направлять в українські лікарні, школи, державні установи тощо.

«США забезпечують подальшу підтримку Україні та українцям під час обстрілів і нападів, які тривають з боку Росії ... Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щойно доправило в Україну понад 1 тис. електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни», – йдеться в повідомленні.

Раніше Євросоюз оголосив про масові постачання генераторів в Україну. 25 листопада Франція відправила в Україну 100 потужних генераторів, на підході ще 400. Загалом Україна за три тижні листопада імпортувала 136 000 генераторів.

Нагадаємо, що від середини осені Росія посилила обстріли об'єктів критичної інфраструктури України. 23 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти здійснили 67 пусків крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України. Сили оборони знищили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе типу Ланцет.Внаслідок ракетних атак українці у багатьох областях, Києві та інших великих містах залишилися без світла, тепла та електропостачання.