У проекті бюджету на 2022 фінансовий рік Білий дім заклав 255 млн доларів допомоги Україні для протидії агресії Росії, проведення реформ та розбудови громадянського суспільства. Про це йдеться в бюджетній пропозиції, оприлюдненій Державним департаментом США в п’ятницю, 28 травня.

Відомство зазначає, що фінансування буде спрямоване на пришвидшення реформ у сферах боротьби з корупцією, розбудову електронного уряду, сприяння європейській інтеграції, покращення бізнес-клімату, посилення сільськогосподарського сектора, зміцнення енергетичної безпеки України та підтримку діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також фінансову допомогу США планують виділити на сприяння демократичним та економічним реформам, децентралізації, судовій реформі, розбудову «зеленої» енергетики, а ще – для боротьби зі скептичним ставленням щодо вакцин проти Covid-19 і відновлення після пандемії.

Наразі йдеться лише про бюджетну пропозицію, яку мають схвалити обидві палати Конгресу США – Палата представників і Сенат. Для порівняння, у 2020 фінансовому році Україна отримала від США 250 млн доларів допомоги.