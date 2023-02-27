Президент та прем'єр України зустрівся з міністром фінансів США

США до вересня пообіцяли надати Україні понад 10 млрд доларів підтримки. Окрім цього, вони виділили 1,5 млрд доларів на відновлення інфраструктури і ще 1,1 млрд доларів на енергетичний сектор України та Молдови. Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента і прем’єр-міністра України Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля із міністеркою фінансів США Джанет Єллен, яка прибула до Києва.

Президент України високо оцінив допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні після початку повномасштабної російської агресії.

«Дуже дякуємо вам за підтримку. США потужно підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це», – наголосив він.

Президент відзначив анонсоване 24 лютого рішення адміністрації США виділити нашій країні 9,9 млрд доларів у 2023 році як пряму бюджетну підтримку. За його словами, ці кошти вкрай важливі, оскільки дають змогу покрити незабезпечену частину держбюджету та підтримати верстви населення, які потребують цього найбільше.

Своєю чергою, Денис Шмигаль повідомив, що США до вересня пообіцяли надати Україні понад 10 млрд доларів підтримки. Окрім цього, США виділили 1,5 млрд доларів на відновлення інфраструктури і ще 1,1 млрд доларів на енергетичний сектор України та Молдови.

«Наші американські партнери взяли на себе зобов’язання до вересня надати Україні понад 10 млрд доларів бюджетної підтримки. Окрім цього, США виділили 1,5 млрд доларів на швидке відновлення, і ще 1,1 млрд доларів – на енергетичний сектор України та Молдови», – повідомив Шмигаль.

Окремо було обговорено питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Наголошувалося на актуальності залучення приватного сектору до реалізації відповідних проектів. Сторони наголосили на важливості напрацювання механізмів щодо спрямування заарештованих російських активів на відбудову України.